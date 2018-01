CALCIOMERCATO INTER – Ausilio e Sabatini stanno lavorando duramente per rinforzare l’Inter in questa finestra di mercato. L’obiettivo è quello di prendere calciatori in prestito che siano funzionali al gioco di Luciano Spalletti e in cerca di riscatto.

I due nomi individuati sono quelli di Rafinha del Barcellona e Schürrle del Borussia Dortmund. Il figlio di Mazinho è finito ai margini del progetto tecnico di Valverde ed è un nome molto caldo in uscita. Il Barcellona vorrebbe cederlo subito a titolo definitivo ma l’Inter sta cercando di ottenerlo in prestito con la formula del “riscatto obbligatorio” al termine della stagione.

Per l’attacco l’idea è il campione del mondo Schürrle. Il calciatore tedesco è da tempo tra le riserve del Borussia Dortmund, anzi spesso viene spedito anche in tribuna, e si sta guardando intorno per cambiare aria. Non segna da una vita e quest’anno ha fallito anche un calcio di rigore. A Spalletti piace perché può essere il vice Icardi ma può essere anche impiegato come esterno d’attacco.