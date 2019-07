BARCELLONA – Ivan Rakitic potrebbe lasciare il Barcellona per trasferirsi all’Inter. La notizia è stata data dal quotidiano spagnolo “Sport” dopo le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dall’allenatore del Barcellona Valverde che metteva in dubbio il ruolo chiave del centrocampista croato in vista della prossima stagione “Ivan Rakitic è stato importante ma non so se lo sarà ancora”.

Ivan Rakitic ha giocato sempre moltissimo con il Barcellona. Basta vedere le sue presenze da quando è in blaugrana (51 presenze il primo anno, 57 presenze il secondo anno, 51 presenze il terzo anno, 55 presenze il quarto anno e 54 presenze l’anno scorso). A dimostrazione del fatto che il centrocampista croato è stato un pilastro degli ultimi cinque Barcellona. Un calciatore di grandissima qualità tecnica ma anche integro visto che non ha quasi mai saltato una partita per un infortunio serio.

Quello che servirebbe ad Antonio Conte per dare maggiore peso ad un centrocampo formato principalmente da giovanissimi come Sensi e Barella. Serve esperienza a livello internazionale e da questo punto di vista Rakitic è una garanzia. Ivan Rakitic guadagna circa otto milioni di euro a stagione ed è legato al Barcellona da un contratto che scade il trenta giugno del 2021.

I blaugrana vogliono venderlo per fare cassa. La base d’asta sarebbe di quaranta milioni di euro, una cifra ritenuta congrua dalla proprietà cinese dell’Inter. I nerazzurri si sono rifiutati di completare l’acquisto di Romelu Lukaku per ottantacinque milioni di euro perché ritenevano l’offerta del Manchester United fuori mercato ma sarebbe disposti a portare a compimento un investimento “alla Barella”.

Il centrocampista del Cagliari è costato 45 milioni di euro (anche se con i bonus si potrebbe arrivare anche a 50…), Rakitic potrebbe essere preso per una cifra simile. Antonio Conte, che lo accoglierebbe volentieri, ha dato il suo ok alla chiusura di questa operazione di calciomercato.