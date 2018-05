MILANO – Tre nomi per rinforzare l’attacco dell’Inter che è troppo Icardi dipendente: Rondon del West Bromwich Albion, Federico Chiesa della Fiorentina e Simone Verdi del Bologna [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Calciomercato Inter, piace Rondon per l’attacco

José Salomón Rondón Giménez è reduce da una buona stagione con la maglia del Wba. Ha disputato complessivamente 37 partite segnando 10 gol. Piace anche per la sua capacità di far salire la squadra e di partire da dietro. L’ideale per non togliere spazio a Maurito.

Calciomercato Inter, Chiesa e Verdi due esterni da sogno

Rondon potrebbe rappresentare una buona seconda punta ma è sulle corsie esterne che serve il salto di qualità e per questo l’Inter ha puntato due calciatori nel giro della Nazionale Italiana, Chiesa della Fiorentina e Verdi del Bologna. Sono due operazioni fattibili grazie ai soldi per la qualificazione alla prossima Champions League.