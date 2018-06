MILANO – Skriniar ribadisce: “Resto all’Inter”. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,-Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] E su Icardi non si sbottona: “Non posso dire niente, deve decidere lui. Io so che è contento nell’Inter, è il capocannoniere. Io credo che rimarrà con noi”.

“Primo tempo abbiamo giocato bene, poi secondo tempo meglio loro. Pareggio giusto”.

E’ un peccato che voi, l’Olande e l’Italia non sarete al Mondiale?

“Sì è un peccato, ma non possiamo fare niente, è già passato. Ci dobbiamo preparare per il prossimo anno per le qualificazioni”.

Hai avuto una crescita esponenziale negli ultimi tempi te l’aspettavi?

“Quando c’è lo spazio voglio fare qualcosa di più, voglio aiutare la mia squadra. Questo è il mio obiettivo”.

In estate si diceva Skriniar pagato tanto, ora si dice che sei stato pagato poco

“Hanno parlato tutti, ma anche nel calcio si cambia tutto dopo una stagione. Ho fatto una buona stagione, ma non solo io, tutti gli interisti, tutta la squadra. Sono contento per questo”.

Resti all’Inter per giocare la Champions?

“Sì questo è il mio obiettivo, ce l’abbiamo fatta nell’ultima partita contro la Lazio. Dobbiamo preparare bene la prossima stagione, soprattutto per la Champions”.

Sei interista ormai, ti abbiamo visto saltare coi tifosi all’aereoporto

“Era bellissimo che ci fossero tanti tifosi, mai visto nella mia vita. Contento che ci siano tanto vicini”.

Si dice che sia pronta una proposta di rinnovo. Ti vedi come capitano dell’Inter?

“E’ difficile da dire, non so ancora niente. Vediamo, ora ci manca una partita della Nazionale, poi vacanza”.

In vacanza c’è già Icardi. Hai paura che vada ai rivali storici della Juve o rimane all’Inter?

“Non posso dire niente, deve decidere lui. Io so che è contento nell’Inter, è il capocannoniere. Io credo che rimarrà con noi”.

Hai giocato contro De Vrij. Lui, Miranda, Ranocchia e Skriniar sono tanta roba

“Sì, sono contento che anche De Vrij ci da una mano, credo che la prossima stagione saremo una brava squadra”.

Hai imparato Pazza Inter Amala?

“Non tutta, ma quasi…”