Calciomercato Inter, Skriniar tra Chelsea e Psg: lo slovacco sempre più lontano da Milano. Il futuro di Milan Skriniar, difensore centrale nonché una delle colonne portanti dell’Inter di Inzaghi, sembra sempre più distante da Milano. Il Psg ha da tempo messo gli occhi sullo slovacco, ma anche il Chelsea sembra particolarmente interessato.

Skriniar, sempre più vicino l’addio all’Inter

Sembrava impossibile, sicuramente improbabile che una delle pedine fondamentali dell’Inter degli ultimi anni, Milan Skriniar, potesse lasciare il club nerazzurro. Eppure, le sue prestazioni brillanti, che hanno fatto la fortuna della difesa nerazzurra, hanno attirato l’attenzione di diversi club, tra tutti il Psg. Il prezzo fissato dall’Inter, che ha bisogno di una cessione eccellente per il proprio calciomercato, è di 70 milioni cash. A quanto sembra la società nerazzurra ha già rifiutato alcune offerte proprio del club francese, che non sembravano soddisfare le richieste dell’Inter.

Alla luce di una trattativa che esiste concretamente tra Inter e Psg, ma che non ha ancora portato all’offerta di 70 milioni, si è inserito nel gioco anche il Chelsea. Il club inglese ha già perso due centrali di difesa come Rudiger e Christensen, e cerca un sostituto di alto profilo. Si tratta di un sondaggio che regala agli inglesi un minimo di speranza nella trattativa. Skriniar, però, ha già un accordo di massima con il club francese, che ha pronta un’offerta incredibile per lo slovacco di circa 7 milioni e mezzo a stagione. Tra il Chelsea e il Psg, il futuro del difensore slovacco sembra comunque lontano da Milano.

Skriniar, le alternative dell’Inter

Con la possibile, e ormai probabile partenza di Skriniar, l’Inter di Inzaghi dovrà andare a cercare un profilo interessante per sostituire lo slovacco. L’obiettivo primario dei nerazzurri è Bremer, che con il Torino quest’anno ha dimostrato il proprio valore e di essere pronto per il salto di qualità. La richiesta dei granata è di 50 milioni. Milenkovic della Fiorentina e Soyuncu del Leicester sembrano essere le alternative.