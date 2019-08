ROMA – Icardi, Nainggolan e adesso anche Perisic. Antonio Conte ha deciso di tagliare anche il croato, perché non si adatta al modulo che vuole adottare. Durante il precampionato, prima il mister salentino ha schierato Perisic sulla fascia come esterno a tutto campo nel suo 3-5-2, non trovando risposte positive e costatando una mancanza di sacrificio da parte del giocatore. Poi lo ha provato in attacco. Ma anche lì senza successo.

Conte ha così bocciato pubblicamente il giocatore (“stiamo lavorando, ma le risposte non sono positive. Non penso sia adatto per fare il ruolo che gli chiedo”) scatenando l’ira del croato e del suo entourage. E ora Conte ha dato il via libera alla cessione.

Il Monaco al momento è l’unica che si è fatta avanti per Perisic. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Marotta e Ausilio sono disposti anche ad accettare la formula del prestito senza obbligo di riscatto per liberarsi del giocatore sgradito a Conte. (fonte GAZZETTA DELLO SPORT)