MILANO – L’Inter sta lavorando duramente sul calciomercato per accontentare il suo nuovo allenatore Antonio Conte. Dopo gli acquisti di Barella, Sensi e Lukaku, la squadra di Milano sta facendo di tutto per acquistare Edin Dzeko e Arturo Vidal che sono gli altri due calciatori richiesti espressamente dall’ex allenatore della Juventus.

Calciomercato Inter, Vidal ha già lavorato con Antonio Conte ai tempi della Juventus.

L’Inter punta a rinforzare il centrocampo dopo il trasferimento di Radja Nainggolan al Cagliari e gli arrivi dei giovani Barella e Sensi, quest’ultimo strappato ai cugini del Milan. Il Mundo Deportivo parla di un interessamento del club nerazzurro per Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona, con il quale Antonio Conte ottenne risultati eccellenti quando allenava la Juventus, dove il cileno giocò per tre stagioni.

Vidal, centrocampista offensivo classe 1987, è reduce dalla Coppa America in Brasile, è arrivato al Camp Nou un anno fa, proveniente dal Bayern Monaco: col tempo è riuscito a calarsi nella nuova realtà, senza però mai entusiasmare il pubblico.

Il cileno ha rifiutato un’offerta dalla Cina e pur, restando una pedina importante nello scacchiere dei blaugrana, potrebbe comunque optare per un clamoroso ritorno in Italia, alle dipendenze dell’allenatore che, di fatto, lo ha lanciato fra il 2011 e il 2014.

Il Barcellona preferirebbe cederlo al Paris Saint Germain, nell’ambito dell’affare Neymar, ma nel caso in cui il brasiliano dovesse trasferirsi al Real Madrid, tornerebbe d’attualità la cessione di Arturo Vidal. Il Barcellona sta cercando di riportare Neymar in blaugrana e per farlo ha offerto al Paris Saint Germain i cartellini di Coutinho e Vidal più soldi.

L’operazione di calciomercato stenta a decollare perché Coutinho non è convinto del trasferimento nel campionato francese di calcio. Nel caso in cui questa trattativa dovesse saltare, l’Inter farebbe di tutto pur di prendere Vidal (fonti Ansa e Mundo Deportivo).