BARCELLONA (SPAGNA) Calciomercato, Arturo Vidal rompe con il Barcellona e si offre all’Inter di Antonio Conte in un’intervista a El Periódico de Catalunya.

Le dichiarazioni del centrocampista cileno sono riportate dal Corriere dello Sport.

“Ho vinto tanti trofei per essere considerato una contropartita economica.

Pochi giocatori possono vantare un percorso come il mio, non sono un ragazzino e non posso pensare di essere sul calciomercato ogni volta che la stampa scrive qualcosa, altrimenti si diventa matti.

Ci sono ancora due mesi prima del termine della stagione, voglio sentirmi importante altrimenti uno deve anche pensare alla carriera.

Io sto benissimo a Barcellona, la mia famiglia è felice e io ho ottimi compagni, ma mi piace giocare, non dico sempre, ma le partite chiave, quelle che servono per vincere titoli sì.

Ci sono giocatori con grande talento, ma ci sono alcuni match più complicati di altri dove contano anche altre qualità.

Con Conte abbiamo un buon rapporto – sottolinea il cileno -, sa che sono un vincente e che di me si può fidare.

È quello che chiedo anche qui, che si punti su di me, in questi due mesi mi aspetto di sentire questa fiducia.

Allo stadio e per strada sento l’affetto della gente, sanno che do tutto in campo, anche se poi la stampa parla del DNA Barça…

In questo periodo di isolamento mi è venuta in mente la voglia di allenare, ho avuto tecnici di ogni stile e cultura, professionisti come Conte, Guardiola, Ancelotti, Heynckes, alcuni hanno lasciato il segno su di me.

Conte mi piace molto, Guardiola conosce molto bene il calcio, Heynckes e Ancelotti sanno gestire bene il gruppo.

Con il tempo voglio mettere insieme il meglio di ognuno di loro e poi fare la mia carriera.

La cresta alla Vidal? Ero nell’Under 19 cilena e ho visto una partita della nazionale tedesca, rimasi impressionato dall’esterno sinistro Ziege, guardavo la sua faccia, la sua cresta, la sua aggressività vedevo che metteva paura agli avversari più degli altri…Mi ha dato l’idea”.