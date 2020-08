Calciomercato Inter, Vidal e Kolarov in arrivo. Eriksen offerto a mezza Premier (foto Ansa)

Il calciomercato dell’Inter è entrato nel vivo con Vidal e Kolarov. I due over 30 sono attesi a Milano la prossima settimana. Eriksen in uscita.

Il calciomercato dell’Inter è entrato nel vivo con le operazioni Vidal e Kolarov. Due affari a basso costo che regalano a Conte due suoi pupilli.

A Conte piacciono i giovani di talento ma anche i calciatori esperti che danno ampie garanzie sia in Italia che in Europa. Così ecco Vidal e Kolarov, due operazioni che ricordano molto da vicino quella che ha portato Young in nerazzurro qualche mese fa.

Ma in casa Inter non preoccupano tanto le entrate quanto le uscite. Non sarà facile piazzare Eriksen, calciatore che è arrivato pochi mesi fa e che è già stato messo alla porta da Conte.

Infatti il tecnico nerazzurro è rimasto deluso dal suo rendimento e non lo ritiene più utile alla causa. Conte lo aveva voluto fortemente perché credeva che il danese si sarebbe adattato alla perfezione al suo modulo tattico ma è successo esattamente l’opposto.

Eriksen non è mai entrato in sintonia con l’idea di calcio di Conte, davvero diversa rispetto a quella di Pochettino. Così il danese ha chiuso la sua prima stagione nerazzurra da panchinaro di lusso.

In pochi possono permetterselo. I nerazzurri contano di piazzarlo in qualche club di Premier League. Eriksen piace sia alle due squadre di Manchester che all’Everton.