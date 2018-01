MILANO – Yuto Nagatomo lascia l’Inter per il Galatasaray. Il terzino giapponese è atteso domani a Istanbul per svolgere le visite mediche e firmare il contratto con il club turco. Le due società hanno trovato l’accordo per un prestito fino a fine stagione.

Nagatomo è arrivato in nerazzurro nel 2011 e ha collezionato 210 presenze, segnato undici gol e servito diciotto assist.

Marcelo Brozovic potrebbe lasciare l’Inter. Il centrocampista dei nerazzurri, che nelle scorse ore ha raggiunto insieme al proprio agente l’hotel Melià, sede del calciomercato, sarebbe nel mirino del Siviglia.

Il club spagnolo, allenato da Vincenzo Montella, avrebbe presentato un’offerta per un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 28 milioni.

Nelle prossime ore si cercherà un’intesa tra le società, ma Brozovic, che ha collezionato solo 16 presenze in campionato, potrebbe provare a misurarsi con la Liga.