MILANO – Poche ore fa, Marotta ha detto che il calciomercato dell’Inter è terminato ma in realtà i nerazzurri stanno cercando un colpo last minute in attacco. L’amministrato delegato dell’Inter sta prendendo in considerazione tre calciatori: Simone Zaza del Torino, Cedric Bakambu del Guoan e Salomon Rondon del Dalian.

Calciomercato Inter, Conte vorrebbe Zaza ma per ora il Toro non cede.

Conte preferirebbe Zaza, calciatore che già conosce il nostro campionato, ma difficilmente il Torino lo lascerà partire (anche se ha in rosa tre attaccanti di valore come Belotti, Verdi e Millico).

A quel punto, i nerazzurri potrebbe convincersi a pescara un jolly dalla Cina. Rondon e Bakambu stanno facendo molto bene in Asia ma quello è un campionato dove si va quasi unicamente per i soldi visto che è molto povero dal punto di vista tecnico.

Portarli a giocare in Italia, sarebbe una autentica scommessa. Rondon ha una buona carriera alle spalle tra Spagna, Russia e Inghilterra, in Cina sta facendo bene e potrebbe decidersi di accettare la proposta dei nerazzurri per aggiungere al suo curriculum anche l’Italia.

Bakambu non ha militato in squadre di primo livello ma ha sempre segnato valanghe di gol. Ha giocato in Francia, con il Sochaux, in Turchia, con il Bursaspor, in Spagna con il Villarreal ed in Cina con il Guoan.