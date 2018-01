CALCIOMERCATO SPAL – Primo arrivo ufficiale del mercato di gennaio della Spal: come già anticipato nei giorni scorsi, la società estense ha comunicato l’acquisto dall’Atalanta delle prestazioni sportive del centrocampista Jasmin Kurtic, nazionale sloveno, a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2021, con obbligo di riscatto al verificarsi di di determinate condizioni.

Kurtic, nato a Lubiana il 10 gennaio 1989, può interpretare tutti e tre i ruoli centrali della linea mediana nel 3-5-2 di mister Leonardo Semplici ed è adattabile anche in caso di cambio di modulo. Per il buon esito della trattativa potrebbero avere aiutato i buoni rapporti tra le due società avviati già in estate per portare Alberto Paloschi a Ferrara. Anche l’Atalanta conferma che Jasmin Kurtic lascia la squadra bergamasca dopo due stagioni e mezza arricchite da 92 presenze e 10 reti.

La formula della cessione è quella del prestito con obbligo di riscatto. Il 29enne centrocampista sloveno, reinventato trequartista da Gian Piero Gasperini dopo aver fatto la mezzala con Edoardo Reja in panchina nel 2015-2016, nell’annata corrente ha totalizzato 7 presenze su 14 (con 2 reti, a Verona e Udinese) da titolare in campionato, 1 in Coppa Italia nell’ottavo di finale con il Sassuolo e 4 presenze in Europa League.