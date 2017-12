ROMA – Grandi manovre alla Juventus. Il nome su cui si lavora in entrata è sempre quello di EMRE CAN del Liverpool, ormai vicinissimo al club bianconero. L’affare però dovrebbe andare in porto in estate, quando i Reds perfezioneranno l’arrivo dallo Schalke 04 di GORETZKA, seguito a lungo anche dalla Juve. E proprio il club di Gelsenkirchen ha chiesto ai bianconeri il prestito di PJACA, per il quale ci sono offerte anche da Zenit San Pietroburgo e Monaco. Allegri lascerà la scelta al giocatore, la formula del trasferimento sarà quella della cessione temporanea.

Intanto la società campione d’Italia è al lavoro per ingaggiare il promettentissimo terzino della Roma Luca PELLEGRINI, classe 1999 e attualmente alle prese con un infortunio: non ha ancora rinnovato con i giallorossi e si è affidato come agente a Mino Raiola. Da Parigi arriva la voce che Mariano DYBALA avrebbe offerto il fratello Paulo al Psg da giugno, ma la risposta è stata interlocutoria.

In Spagna si continua a scrivere delle probabili cessioni del Barcellona, e circolano anche i nomi di Inter e Roma, interessate rispettivamente a DEULOFEU e ALEIX VIDAL. Ma per quest’ultimo i giallorossi devono fare i conti con la concorrenza di Atletico Madrid e Siviglia.

L’Udinese sembrava vicina all’acquisto del difensore centrale brasiliano LUCAS VERISSIMO dal Santos, ma ora l’ex squadra di Pelè ha ricevuto un’offerta di 8 milioni di euro dallo Spartak Mosca e a queste cifre la società friulana si tirerà indietro. L’Udinese non avrà neppure LAPADULA, chiesto da Oddo: il d.s. del Genoa Perinetti ha detto oggi che l’attaccante non è sul mercato. E’ possibile allora che nel club dei Pozzo arrivi GABBIADINI, che il Southampton sembra voler cedere già a gennaio.

Il Torino invece sta lavorando sulla pista PAZZINI: se il giocatore accetta di spalmare su un biennale l’ingaggio di 1,5 milioni all’anno che percepisce al Verona l’affare va in porto. La dirigenza granata ha in piedi anche un discorso con la Spal per LAZZARI per avere il quale il d.s. Petrachi potrebbe far tornare BONIFAZI alla corte di Semplici. Per il centrocampo del Toro potrebbe arrivare da Lione GRENIER, nei primi sei mesi dell’anno oggetto misterioso della Roma.

Il Sassuolo ha detto no a una nuova richiesta del Bologna per MAZZITELLI (cercato anche dal Bari, assieme all’altro neroverde ex Roma RICCI), mentre l’agente di BIABANY Giovanni Branchini ha smentito che il suo assistito abbia intenzione di lasciare lo Sparta Praga per tornare in Italia: per l’ex interista era girata la voce di un possibile ritorno al Chievo. C’e’ un nome nuovo anche per la Fiorentina: si tratta di SALIBUR, centrocampista offensivo che gioca in Francia nel Guingamp e piace anche a Siviglia e St. Etienne.