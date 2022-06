Calciomercato Juve, Di Maria prende tempo: Berardi la prima alternativa ma anche Kostic e Zaniolo in lista

Calciomercato Juve, Di Maria prende tempo: Berardi la prima alternativa ma anche Kostic e Zaniolo in lista. Sembrava tutto fatto: Di Maria un nuovo giocatore della Juventus. Eppure, le vie del calciomercato sono infinite e spesso riservano molte soprese. La Juve non sembra più intenzionata ad aspettare troppo a lungo l’argentino e cerca delle soluzioni alternative altrettanto valide.

Di Maria e la suggestione Barcellona

Libero dal Psg, Di Maria si sta guardando intorno. Nonostante la carta d’indentità riporti 34 anni, l’argentino è ancora un calciatore decisivo. Su di lui ha messo gli occhi la Juventus, che cerca un sostituto valido a Dybala. I bianconeri hanno avanzato una prima offerta e sembrava davvero che l’arrivo dell’argentino fosse già in archivio, nonostante un piccolo interessamento del Benfica. Si è poi fatto avanti il Barcellona, senza alcuna offerta ma con un interessamento importante, esplorando l’ipotesi di un possibile trasferimento. L’argentino prende tempo, lasciando la Juventus libera di cercare altrove. Ora il Barcellona, che vive una situazione economica difficile, sembra però allontanarsi dall’argentino e la pista blaugrana sembra raffreddarsi, ponendo nuovamente la Juve in pole position per l’acquisto dell’argentino.

Juve, le alternative a Di Maria

I bianconeri non sembrano intenzionati ad aspettare troppo l’argentino e sulla lista di Cherubini ci sono diverse alternative, più o meno percorribili. Il primo nome è quello dell’attaccante del Sassuolo Domenico Berardi, un’operazione complessa da 40 milioni. Il secondo nome, già noto, è quello di Pilip Kostic, giocatore serbo dell’Eintracht Francoforte valutato circa 15 milioni. Due operazioni differenti per due differenti calciatori, con due spese altrettanto diverse. Rimane forte l’interesse della Juventus anche per Nicolò Zaniolo ma il nome nuovo è quello di Mychajlo Mudryk, classe 2001 dello Shakthar Donetsk. Quest’ultima rappresenta l’alternativa decisamente più economica ma di prospettiva. La Juve aspetta la prossima mossa di Di Maria.