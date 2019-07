Calciomercato Juventus, ecco i 5 obiettivi di Maurizio Sarri

ROMA – “Arriveranno altri giocatori”. E’ questo il messaggio lanciato da Maurizio Sarri dopo la prima partita dell’International Champions Cup dove la Juventus ha perso per 3-2 contro il Tottenham. Niente interpretazioni: “Abbiamo una rosa ampia in certe zone del campo e ristretta in altre. Qualcuno arriverà ma altri di certo se ne andranno” ha annunciato Sarri. Sarebbero cinque gli obiettivi nel mirino dei bianconeri, per i quali partirà l’assalto solo dopo aver concluso qualche cessione.

TERZINI. Con la cessione – in prestito – di Luca Pellegrini, l’unico giocatore di ruolo sulla fascia sinistra rimane Alex Sandro. Alejandro Grimaldo del Benfica rimane un’opzione come Danny Rose del Tottenham o Juan Miranda del Barcellona. Sull’altra fascia, quella destro, con Cancelo sul piede di partenza, bisognerà trovare un sostituto. Sul taccuino ci sono Darmian (Manchester United) e Piccini del Valencia.

CENTROCAMPO. Pogba è il sogno, Zaniolo un’alternativa valida. Paratici segue anche Milinkovic-Savic e Tonali.

ATTACCO. Per completare la rosa Sarri vorrebbe anche un esterno offensivo in più. Federico Chiesa è la scelta primaria, ma convincere la Fiorentina non sarà semplice. Infine c’è Mauro Icardi, ormai fuori dal progetto tecnico dell’Inter, per il quale la Juve sta continuando il suo pressing incessante. (fonte JUVENEWS.EU)