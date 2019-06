ROMA – La Juventus è molto vicina a mettere a segno il primo colpo di mercato. Adrien Rabiot è a un passo. Come scrive Tuttosport c’è piena intesa tra il club bianconero e la madre-agente del centrocampista del PSG col contratto in scadenza il 30 giugno. Un altro parametro zero come Ramsey, già ufficializzato dai bianconeri. Il giocatore prenderà dalla Juve 7 milioni di euro all’anno.

Un acquisto che però non ne esclude altri a centrocampo. Infatti la Juventus sta portando avanti il discorso legato a Paul Pogba. Prima però i bianconeri dovranno sfoltire il reparto. Tutte le strade, nonostante il rinnovo fino al 2021, portano alla cessione di Sami Khedira. E, considerando l’arrivo di Maurizio Sarri, occorrerà monitorare anche quanto accadrà attorno a Blaise Matuidi, giocatore che forse non rientra nei piani del nuovo tecnico. (fonte TUTTOSPORT)