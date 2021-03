Calciomercato Juventus, Aguero a parametro zero. Arriva con o senza Cristiano Ronaldo? E Dybala? (foto Ansa)

Calciomercato Juventus, Aguero a parametro zero. Arriva con o senza Cristiano Ronaldo? E Dybala? In casa bianconera, tiene banco il mercato degli attaccanti.

Piace Aguero perché il centravanti argentino lascerà il City a fine stagione. E sarà disponibile, per il migliore offerente, a parametro zero. Un calciatore così, senza il costo del cartellino, fa gola a molti.

Calciomercato Juventus, chi fa spazio al Kun Aguero? Almeno uno tra Cristiano Ronaldo e Dybala deve partire

Ma prima di gettarsi a capofitto sul Kun, la Juve dovrà decidere il futuro degli attaccanti presenti in rosa. Morata non sarebbe in discussione perché è l’ultimo arrivato mentre vanno analizzate le situazioni di Cristiano Ronaldo e Dybala.

Il contratto di Cr7 scade a giugno del 2022, Paratici ha garantito la sua permanenza a Torino ma intanto non gli è stato ancora rinnovato il contratto. Stesso discorso per Dybala. Anche lui è in scadenza 2022, è più giovane del portoghese ma nessun dirigente bianconero si è ancora pronunciato a suo favore.

Calciomercato Juventus, Aguero: quanto guadagna il Kun?

Quindi in caso di arrivo del Kun, la Juventus potrebbe vendere Dybala al miglior offerente. In caso di addio di Ronaldo, invece, la Juve andrebbe a comporre la coppia d’attacco della Nazionale Argentina. Le mancherebbe solamente Messi per avere a disposizione il tridente dell’Argentina.

Ma quanto guadagna Aguero? Al City percepiva uno stipendio da 13 milioni di sterline all’anno. Adesso si libera a parametro zero quindi è probabile che andrà ad accettare l’offerta più simile al suo vecchio salario.