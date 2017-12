TORINO – L’ armonia dello spogliatoio della Juventus sarebbe turbata dal “mal di pancia” di alcuni calciatori che vorrebbe cambiare aria. Tra di loro c’e’ Alex Sandro. Il brasiliano voleva partire la scorsa estate ed è rimasto controvoglia. Alex sandro vorrebbe andare al Chelsea ma al momento l’offerta migliore per la Juventus è quella del Manchester United.

United in pressing su Alex Sandro

Secondo il “The Sun” il club inglese Manchester United ha messo nel mirino l’esterno brasiliano della Juventus per il mercato di gennaio, anche se il giocatore avrebbe già detto ai suoi dirigenti che in caso di partenza la sua meta preferita sarebbe Londra, dove il Chelsea di Antonio Conte lo aspetta.

Alex Sandro vuole il Chelsea

Come scrive Il Corriere dello Sport in collaborazione con ItalPress, i campioni d’Inghilterra già la scorsa estate provarono a strapparlo ai bianconeri, ma la richiesta di 80 milioni di sterline (circa 90 milioni di euro) per il cartellino fece saltare la trattativa. Secondo il tabloid le cose non stanno più come qualche mese fa e la Juve potrebbe cedere il giocatore anche perché i rapporti tra le parti non sarebbero più buoni come un tempo. Il Chelsea, però, presenterà un’offerta decisamente inferiore rispetto all’estate scorsa ed ecco che lo United di Mourinho spera di inserirsi e fare un dispetto a Conte.