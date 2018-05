TORINO – E’ arrivata la notizia più attesa in casa Juventus. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Massimiliano Allegri ha deciso di restare sulla panchina bianconera per il 5° anno consecutivo, nei precedenti quattro ha sempre vinto lo scudetto.

La fumata bianca è arrivata dopo un vertice di calciomercato durato tre ore. L’incontro è andato bene e sono state gettate le basi per programmare il prossimo anno in campo e sul mercato.

Calciomercato Juventus, Allegri: per ora nessun prolungamento del contratto

Allegri, come scrive La Gazzetta dello Sport con Matteo Dalla Vite, sarà per il quinto anno consecutivo il tecnico della Juventus.

La conferma c’è stata, Max e la Juve si sono abbracciati ancora, e semmai ce ne sarà bisogno si penserà poi al prolungamento del contratto la prossima estate.

Il rinnovo in questo momento non rappresenta un’esigenza, anche perché Allegri ha un contratto con la Juve che andrà in scadenza al 30 giugno 2020.

Calciomercato Juventus, possibili arrivi e partenze

Oggi è stata messa sul tavolo la lista di chi potrebbe partire: Mandzukic ha richieste in Cina e Bundesliga, Asamoah, Buffon e Lichtsteiner hanno già salutato, Sturaro ha richieste, Marchisio è un bel quiz.

Si attende l’arrivo del vice Szczesny, e si valutano le permanenze di Benatia di Alex Sandro.

Altro tema, il capitolo arrivi: Can firmerà dopo la finale di Kiev, Pjaca tornerà e verrà valutato, Caldara e Spinazzola ci sono, per il resto bisognerà individuare in fretta giocatori affamati e adatti alla Juve.