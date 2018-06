ROMA – Massimiliano Allegri ha declinato l’offerta del Real Madrid dopo le dimissioni di Zinedine Zidane. Per lealtà nei confronti della Juventus, con cui ha già iniziato a progettare la prossima stagione, e degli altri club rifiutati in precedenza.

Allegri, secondo quanto scrive Fabiana Della Valle su La Gazzetta dello Sport, considera la Juve casa sua e ha totale fiducia nella dirigenza bianconera, che lo difese all’inizio, quando arrivò a Vinovo tra lo scetticismo, e lo ha sempre protetto nei momenti difficili. I giornali spagnoli lo danno ancora in pole per la panchina Real Madrid, ma lui agli amici ha confidato di avere ancora del lavoro da fare coi bianconeri.

Sempre secondo il quotidiano sportivo, tutto è partito da una telefonata di Adriano Galliani, grande amico di Florentino Perez, con cui Allegri ha conservato rapporti splendidi dopo l’esperienza comune al Milan. Allegri non è immune al fascino del Real, però ha trovato la sua dimensione in bianconero.

Allegri ha un contratto che lo lega alla Juve fino al 2020 e non gli dispiacerebbe allungarlo di uno o due anni, diventando il Ferguson italiano, per poi guidare la Nazionale quando si chiuderà il ciclo di Roberto Mancini. La dirigenza bianconera è sempre stata tranquilla, perché dal Real, con cui è in ottimi rapporti, non è mai stata contattata e il tecnico livornese non ha mai chiesto di essere liberato.