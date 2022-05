Calciomercato Juventus, Angel Di Maria, Paul Pogba e Ivan Perisic: il punto sulle trattative

Angel Di Maria, Paul Pogba e Ivan Perisic. Sono questi i tre calciatori (tutti e tre a parametro zero) che la Juventus vuole portare (riportare nel caso del centrocampista francese) a Torino per tornare a competere in Italia e in Europa.

Il punto delle trattative

Per Pogba c’è solo da aspettare. Il centrocampista ha deciso che a fine anno lascerà l’Inghilterra. Lunedì l’incontro con i dirigenti bianconeri. Ora non resta che aspettare: dove sceglierà di andare il centrocampista francese? Alla Juventus o al PSG? In scadenza di contratto proprio con il PSG c’è Di Maria. “La mia idea è arrivare al Mondiale nel migliore dei modi. Non so se il Psg vuole che resti. In caso contrario – ha detto qualche giorno fa l’argentino – vedrò la possibilità di qualche squadra in Europa”. Come per Pogba anche per Perisic al momento c’è solo da attendere. C’è l’interesse della Juve, c’è il gradimento del croato ma non c’è ancora l’accordo definitivo.

Allegri sceglierà il 3-5-2?

L’arrivo dell’ala croata potrebbe permettere a Massimiliano Allegri di tornare all’antico 3-5-2 con Perisic da un lato e Cuadrado dall’altra parte. Le due punte potrebbero essere Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Di Maria invece potrebbe essere utile sulla fascia destra al posto di Cuadrado o in attacco a supporto di una o due punte.

E Pogba? Beh, sul centrocampista francese c’è poco da dire. Pogba potrebbe giocare come regista o come mezz’ala e poi potrebbe soprattutto garantire gol pesanti per tornare a lottare per lo Scudetto.