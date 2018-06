ROMA – Il Barcellona avrebbe messo nel mirino Miralem Pjanic per il dopo Iniesta. In Spagna sono convinti che [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] il centrocampista bosniaco sia in cima alla lista dei desideri blaugrana per sostituire l’ex capitano. Pjanic fa parte di una rosa di tre giocatori, che comprende anche Eriksen e Thiago Alcantara.

A differenza del danese del Tottenham e del brasiliano del Bayern Monaco, però, il bianconero ha una valutazione inferiore. Si parla di una cifra attorno ai 60 milioni di euro, contro gli 80 di Christian Erisken e i 70 di Thiago Alcantara (o 50 più Digne come rivela il quotidiano spagnolo Sport).

Al momento a Torino nessuno ha intenzione di sedersi al tavolo della trattativa col Barcellona, anche se i soldi della possibile cessione di Pjanic potrebbero esser reinvestiti per un grande colpo a centrocampo. E il sogno bianconero è Milinkovic-Savic.