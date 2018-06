Calciomercato Juventus, Beppe Marotta: “Lo scambio Icardi-Higuain…”

TORINO – A margine della presentazione del libro “La fine del calcio italiano”, scritto da Marco Bellinazzo, Beppe Marotta fa il punto sul mercato.

Per esempio, Marotta ha ammesso il "forte interesse" per Cancelo, definito "un ottimo giocatore, il profilo di giocatore che stiamo cercando. Ma – ha aggiunto Marotta – al momento non esiste una trattativa".

L’amministratore delegato della Juve ha poi affrontato il tema Higuain, ribadendo che “i giocatori sono incedibili fino al momento in cui gli stessi non chiedono di essere ceduti”. Nel caso del Pipita, “non ci è mai pervenuta da parte sua una richiesta in tal senso e non sono nemmeno arrivate offerte”. Conferme invece sull’imminente arrivo del tedesco Emre Can. ” Siamo ottimisti. I contatti con i suoi rappresentanti sono già avviati e sono a buon punto”, ha spiegato l’amministratore delegato della Juventus. “Auspichiamo che nel giro di una decina di giorni si possa arrivare alla conclusione dell’operazione”.

Una battuta finale anche su Icardi, che qualcuno ha accostato nei giorni scorsi alla Juve. “È una suggestione”, ha sottolineato Marotta. “Sicuramente parliamo di un ottimo giocatore, che è dell’Inter. Poi notizie giornalistiche ce lo hanno avvicinato ma tutto questo rientra nella fantasia e nel fantacalcio”.

