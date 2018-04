ROMA – Il Boca Juniors vuole Gianluigi Buffon.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

L’obiettivo, scrivono i giornali argentini, è averlo in campo per l’inizio delle gare a eliminazione diretta di Copa Libertadores, che inizieranno il prossimo 7 agosto. Il Boca vorrebbe convincere Buffon offrendogli la possibilità di poter provare a vincere un grande trofeo internazionale.

E poi, al Boca, c’è un suo grande amico: Carlos Tevez.

Il Boca, in Copa Libertadores, dopo tre giornate al momento è secondo nel suo girone. In campionato il Boca è primo in classifica con 50 punti dopo 22 giornate. Tevez, 34 anni, ha segnato 3 gol in 5 partite. E proprio da Tevez, e se possibile da Buffon, il Boca vuole partire per provare a vincere la Libertadores.