MILANO – Leonardo Bonucci vuole tornare alla Juventus. Lo ammette pubblicamente il nuovo dirigente del Milan Leonardo. Il brasiliano spiega anche come sia difficile arrivare a Gonzalo Higuain a causa delle restrizioni imposte dal fair play finanziario

«In questi primi giorni non ho incontrato solo la Juve ma anche altri club. Siamo arrivati durante il mercato e in ritardo, per me era un obbligo darmi subito da fare. Siamo molto legati al FFP e quindi non faremo un mercato folle. Faremo delle operazioni sagge e intelligenti. La chiacchierata con la Juventus parte per un desiderio di Leonardo Bonucci.

Se esiste la possibilità di realizzarla andremo fino in fondo, altrimenti nessuno ci obbliga a fare l’operazione. Io traditore? Capisco perfettamente e comprendo le reazioni dei tifosi e lo rispetto. E’ una sfida difficile e i ritorni sono sempre complicati. La mia vita è stata quasi tutta realizzata qui a Milano. Higuain? Non penso che in questa finestra di mercato sarà possibile fare un grandissimo colpo»