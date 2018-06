VALENCIA – Juventus in pressing sull’ex Inter Cancelo ma Pjaca non vuole essere inserito nella trattativa perché non ha nessuna intenzione di trasferirsi al Valencia [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] e vorrebbe restare in bianconero per giocarsi le sue carte in allenamento.

Calciomercato Juventus, Cancelo è l’obiettivo numero uno

A cena con Cancelo.

Come scrive Il Corriere dello Sport, la Juve accelera per il terzino portoghese e lo fa con un summit con il Valencia andato in scena ieri sera a Milano.

Protagonisti l’amministratore delegato bianconero, Beppe Marotta, il direttore sportivo, Fabio Paratici, che hanno incontrato il direttore generale del club spagnolo, Mateo Alemany, e il ds, Pablo Longoria, atterrati nel pomeriggio di ieri nel capoluogo lombardo.

Il pressing continua, quindi, ma si va avanti piano. L’operazione resta laboriosa, nonostante il giocatore abbia chiaramente espresso la sua preferenza per la Juve.Meglio un ritorno in Italia, piuttosto che uno sbarco in Premier League in un club non di primo piano come il neo promosso Wolverhampton, è il pensiero del giocatore.

E questo gioca assolutamente a favore dei bianconeri. Bisognerà continuare a lavorare per limare le distanze.

Calciomercato Juventus, Pjaca rifiuta il Valencia

La Juve non intende versare i 40 milioni richiesti dal Valencia; punta a un prestito con obbligo di riscatto oppure, in alternativa, ad inserire una contropartita tecnica. Il Valencia sarebbe però freddo su Pjaca. In ogni caso, si respira comunque fiducia in casa bianconera per arrivare al traguardo. Servirà altro tempo.