ROMA – Cancelo non è convinto della soluzione Wolverhampton e la Juventus continua a dialogare con il Valencia. Dalla Spagna SuperDeporte.es ha annunciato [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] come praticamente fatto l’affare tra la Juventus e Cancelo alle stesse condizioni con cui andò a buon fine l’operazione con l’Inter.

Stando invece alle informazioni raccolte da Gianluca DiMarzio, i bianconeri ancora non hanno chiuso con il Valencia e stanno parlando con il club spagnolo ma per un trasferimento che non avrebbe gli stessi dettagli di quello dell’estate scorsa con i nerazzurri (sui 40 milioni). La Juve sta cercando una soluzione diversa, con un prestito oneroso con obbligo di riscatto a cifre più basse.

Nel mirino della Juve c’è sempre anche Darmian. Si cerca ancora di far abbassare le pretese economiche del Manchester United ma, a determinate condizioni (cifre e formule di trasferimento), non è escluso che possano arrivare a Torino sia Cancelo sia Darmian stesso, visto anche l’infortunio di Spinazzola.