Calciomercato Juventus, Federico Chiesa è il grande obiettivo di fine mercato. Ma prima i bianconeri dovranno piazzare Khedira, Rugani, De Sciglio e Douglas Costa.

Andiamo con ordine e registriamo le dichiarazioni di Paratici riportate dalla Gazzetta dello Sport.

“L’ala della Fiorentina? La Juve è sempre attenta a ciò che succede sul mercato, che si tratti di lui o di un altro giocatore. Questo è il nostro credo: bisogna essere creativi, soprattutto in un momento in cui è così difficile fare mercato”.

In altre parole, Paratici ha ammesso l’interessamento della Juventus per il calciatore e tra le righe ha fatto capire che i bianconeri proveranno a prenderlo fino all’ultimo istante.

Ma quanto costa Chiesa? Una indicazione ce l’ha data il ds viola Pradé ai microfoni di Sky Sport:

“Più di 70 milioni di euro”.

Una cifra veramente importante. Anche per la Juventus. Cifra che la Fiorentina vorrebbe incassare a titolo definitivo mentre la Juve, prima di fare un investimento del genere, vorrebbe delle rassicurazioni.

In che senso? La Juve vorrebbe prenderlo con un prestito biennale (stessa formula per il passaggio di Mayoral dal Real alla Roma) senza obbligo di riscatto.

In altri termini, la Juve vorrebbe testarlo per due anni prima di decidere se fare o meno un investimento del genere.

La Fiorentina non ha alcuna intenzione di accettare questo compromesso quindi al momento le parti sono molto lontane.

Ma in ogni caso, prima di prendere Chiesa, la Juve deve piazzare i calciatori in esubero per rastrellare i soldi necessari per sferrare l’attacco decisivo al giovane attaccante viola.

Sono in uscita Douglas Costa, Khedira, Rugani e De Sciglio. Per Costa si parla di piste arabe o americane, mentre per Rugani e De Sciglio c’è mercato anche in Italia.

Khedira, invece, potrebbe far ritorno in Germania o accettare qualche ricca offerta dalla Turchia.