Calciomercato Juventus, Pirlo ha parlato di Chiesa e di molto altro nella conferenza stampa prima della gara tra bianconeri e Napoli.

Le dichiarazioni di Pirlo sono riportate dal Corriere dello Sport.

Pirlo non è nascosto su Federico Chiesa, la Juventus lo sta trattando e lui lo ha ammesso candidamente in conferenza stampa.

“Ne stiamo parlando con la società, vediamo se faremo ancora qualcosa sul mercato in entrata. Se ne occupa Fabio (Paratici, ndr) e valuteremo lunedì sera cosa sarà successo”.

“Io credo che il Napoli con l’arrivo di Gattuso abbia dimostrato un cambio di mentalità. E’ una squadra forte e coesa. Ma noi non siamo da meno e sappiamo quello che dobbiamo fare. Lo scherzo piu’ bello che ho fatto a Gattuso? Potrebbe essere vincere domani sera. E’ un lavoro bellissimo e mi prendo anche i problemi, altrimenti non avrei scelto di farlo”.

“Ronaldo e’ un grande lavoratore, e’ sempre il primo ad arrivare e l’ultimo ad abbandonare il campo. Ha grande entusiasmo e si vede durante la partita. Per noi e’ fondamentale il suo spirito, lo abbiamo visto domenica quando siamo rimasti in dieci e ha rincorso fino all’ultimo minuto, e’ di grande esempio anche per tutti gli altri” (fonte Il Corriere dello Sport).