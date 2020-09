Calciomercato Juventus: Chiesa, Emerson e Kean per un grande finale di mercato (foto Ansa)

Calciomercato Juventus: Federico Chiesa, Emerson e Kean per un grande finale di mercato.

Il calciomercato della Juventus non si è chiuso con Morata perché i bianconeri sperano ancora di arrivare a Kean, Emerson e Federico Chiesa.

Sarà difficile completare tutti e tre gli acquisti ma Paratici ci spera ancora. La trattativa più complicata è sicuramente quella per Federico Chiesa anche se nelle ultime settimane c’è stata una apertura da parte della società viola.

Ma è un affare che va avanti tra conferme e smentite, tra passi in avanti e passi indietro.

La realtà è che la Fiorentina lo lascerebbe partire solamente per una proposta indecente anche perché Chiesa ha avuto un grande impatto su questo campionato con tanto di gol a cucchiaio contro l’Inter.

Pradé, ds della Fiorentina, ha ribadito come la viola sia una bottega cara. Infatti l’ex dirigente della Roma non ha utilizzato giri di parole ai microfoni di Sky Sport:

“E’ un calciomercato particolare perché si svolge mentre giochiamo le partite. Comunque una cosa è certa, Chiesa vale di più dei 70 milioni di cui state parlando…”.

Sono sicuramente più facili le trattative per Emerson Palmieri e Kean. In entrambi i casi, la Juventus potrebbe prenderli in prestito con obbligo o diritto di riscatto, a seconda degli accordi conseguiti con Chelsea ed Everton.