Calciomercato Juventus, il trasferimento di Douglas Costa al Bayern Monaco sblocca l’arrivo di Federico Chiesa.

Svolta nel calciomercato della Juventus, stando a quanto riferito da Sky Sport si avvicina la cessione di Douglas Costa al Bayern Monaco e quindi l’arrivo di Chiesa a Torino.

Piazzando Costa a Monaco di Baviera la Juventus farebbe un doppio colpo: abbasserebbe il monte ingaggi ed accontenterebbe Pirlo con l’arrivo del gioiellino azzurro.

Chiesa come Baggio e Bernardeschi, un altro idolo viola si appresta a trasferirsi agli ‘odiati rivali’ della Juventus.

Ma il giovane attaccante viola non ha mai nascosto il suo desiderio di trasferirsi a Torino.

Infatti nelle ultime sessioni di calciomercato ha praticamente rifiutato ogni altra destinazione (vedi Milan e Inter).

Pirlo ha voluto fortemente Chiesa perché per lui è il prototipo dell’esterno d’attacco moderno.

Infatti Chiesa è molto forte in fase offensiva ma allo stesso tempo non si risparmia mai nemmeno in fase di copertura.

E’ molto importante avere calciatori del genere che possano sopperire anche la maggiore staticità dei vari Ronaldo, Morata e Dybala.

Insomma Chiesa dovrà correre per tre ma non vede l’ora di farlo. Alla Juve, il giovane attaccante potrebbe spiccare il definitivo salto di qualità per la gioia anche del ct azzurro Roberto Mancini (fonte Sky Sport).