MILANO – In attesa del big match del prossimo turno di campionato, Juventus e Inter si sfidano anche sul calciomercato. Entrambi i club vogliono Federico Chiesa e faranno di tutto per strapparlo alla Fiorentina e ai rivali di sempre. In questo momento, la Juventus sarebbe in vantaggio sull’Inter.

Federico Chiesa ha speso parole di miele per la Juventus nell’intervallo della partita che ha consegnato l’ottavo scudetto consecutivo ai bianconeri e come risposta è stato acclamato dal pubblico dell’Allianz Stadium al momento della sostituzione. Federico Chiesa è legato da un rapporto di amicizia con Federico Bernardeschi e sarebbe felice di raggiungerlo alla Juventus.

Inter-Juventus, Beppe Marotta sfida per la prima volta il suo passato recente.

Due giorni a Inter-Juventus, partita sempre molto sentita e probabilmente decisiva per la corsa alla Champions League, e l’ad nerazzurro Beppe Marotta, come scrive l’Ansa nel suo sito internet, ha voluto far sentire il supporto della società alla squadra raggiungendo Appiano Gentile per l’allenamento.

La sfida contro la Juventus sarà il primo confronto da avversari per l’ex dirigente bianconero. La Juventus arriverà a San Siro da campione d’Italia, l’Inter punta a consolidare il terzo posto sfruttando anche lo scontro diretto tra Torino e Milan.