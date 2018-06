ROMA – Claudio Marchisio potrebbe salutare la Juventus ma non Torino. La clamorosa ipotesi di calciomercato [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] riportata oggi 9 giugno da La Stampa, vede infatti il bianconero possibile nuovo acquisto dei granata.

Cresciuto nelle giovanili della Vecchia Signora, il centrocampista potrebbe lasciare i bianconeri dopo 25 anni. Con poche certezze anche in vista della prossima stagione e la conferma in panchina di Allegri il futuro di Marchisio sarà con ogni probabilità lontano dalla Juventus.

Nonostante le piste che portano al Monaco, in Giappone, in Cina o in MLS, la corte del Torino fa comunque piacere e potrebbe essere l’occasione per Marchisio di rilanciarsi in una piazza dalla grande storia. Secondo il quotidiano piemontese l’assalto dei granata al Principino partirà questo weekend, durante le vacanze.

Il centrocampista, pur avendo sempre mostrato grande rispetto per i cugini, ha però un ingaggio da 3,5 milioni fino al 2020 e soprattutto lo scorso marzo aveva scritto a chiare lettere che non avrebbe mai vestito un’altra maglia in Italia al di fuori da quella della Juventus.