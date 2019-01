Calciomercato Juventus, Paratici: “Vi spiego perché abbiamo preso Cristiano Ronaldo”

TORINO – “La Champions è diventato un nostro obiettivo, ce lo siano guadagnato. Poi l’arrivo di Ronaldo ci ha dato maggior consapevolezza”. Fabio Paratici, lo chief football officer della Juventus, rilancia le ambizioni bianconere per il 2019.

Paratici: “Cristiano Ronaldo è il migliore del mondo”

“Speriamo – ha detto il dirigente in un’intervista a Sky Sport – sia un anno uguale o migliore rispetto agli ultimi. Ronaldo? Se hai il migliore giocatore del mondo aumenta la consapevolezza di tutti, ma partivamo da una base alta. Abbiamo da sempre grandi giocatori e adesso abbiamo CR7”.

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.