Calciomercato Juventus, il Daily Mail: “Dybala-Psg, trattativa in corso”

ROMA – Dall’Inghilterra sono sicuri: “Dybala-Psg, trattativa in corso: 80 milioni di euro alla Juve”.

Secondo il Daily Mail il Psg e la Juve sarebbero in contatto per il trasferimento della Joya a Parigi, per un affare da 80 milioni di euro. L’agente di Dybala, Jorge Antun, dovrebbe incontrare Leonardo, direttore sportivo del Psg, nei prossimi giorni per il passaggio dell’argentino in Francia. Leonardo sembra intenzionato a trovare l’accordo con la Juve entro mercoledì.

La Juventus accetterà l’offerta del PSG o resterà ferma sulla richiesta di 100 milioni per l’argentino? Non resta che aspettare mercoledì.

Restano intanto le parole di Fabio Paratici di qualche giorno fa:

“Dybala è un giocatore della Juve, un grande giocatore, e noi siamo contenti. Icardi? In questo momento non serve…”. Queste le parole del ds della Juventus Fabio Paratici al termine dell’amichevole di Villar Perosa.

“Abbiamo grandi attaccanti – ha detto il dirigente bianconero – e non abbiamo bisogno di guardare ad altri”.

Già perché sullo sfondo resta anche l’operazione Icardi. Operazione che al momento resta un rebus. Dove andrà Icardi? Riuscirà la Juventus a strapparlo all’Inter? Nelle ultime ore intanto per Icardi si è inserito anche il Napoli e c’è anche chi scrive di una offerta clamorosa con un possibile scambio, più conguaglio, con Milik.

Non resta che aspettare.