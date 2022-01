Stagione finita per Federico Chiesa, ieri ha rimediato una lesione del legamento crociato anteriore durante Roma-Juventus, i bianconeri tornano prepotentemente sul calciomercato per trovare un sostituto. Il sogno è Luis Díaz, calciatore del Porto che è in trattative anche con il Liverpool, una alternativa comunque suggestiva sarebbe quella legata al nome di Berardi del Sassuolo.

Calciomercato Juventus, prima la cessione di Kulusevski

La Juve non aveva messo in preventivo un acquisto così importante in questa finestra di mercato e non è nemmeno detto che riesca a concretizzarlo perché per ottenere liquidità è prima importante cedere. Un calciatore in uscita, è sicuramente Kulusevski anche se ieri l’ex calciatore di Atalanta e Parma è stato uno dei migliori in campo.

Calciomercato Juventus, Luis Diaz o Berardi per il dopo Chiesa

Ma per arrivare a Diaz o Berardi c’è bisogno di cash. E in questo momento la Juventus non ce l’ha se prima non concretizza qualche cessione. L’obiettivo numero uno sarebbe Diaz. Ma il calciatore del Porto è anche nel mirino di altre big europee. Secondo i media inglesi, sarebbe molto vicino al Liverpool che avrebbe presentato ai portoghesi una offerta di quasi settanta milioni di euro.

Una alternativa più economica, e probabilmente più raggiungibile, arriverebbe dal Sassuolo. Infatti la Juve è in ottimi rapporti con i neroverdi come dimostrato anche dall’affare Locatelli di qualche mese fa. La Juve potrebbe rimpiazzare Chiesa con un altro Nazionale, Berardi. Un affare del genere sarebbe più facile con più mesi a disposizione (vedere calciomercato estivo) ma Chiesa ha terminato la stagione in anticipo e la Vecchia Signora ha fretta e un incredibile bisogno di trovare un sostituto alla sua altezza…