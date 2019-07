TORINO – Dani Alves sogna il ritorno alla Juventus nel corso di questo calciomercato ma intanto scherza con i suoi follower postando il seguente annuncio di lavoro su Instagram: “Cerco lavoro, a chi mando il mio curriculum? Qualcuno mi avvisi se ha il tempo di leggerlo”.

Dani Alves, calciatore di 36 anni che è svincolato dopo l’esperienza con la maglia del Paris Saint Germain, vuole tornare alla Juventus. Il calciatore brasiliano potrebbe prendere il posto di Joao Cancelo, giocatore che potrebbe essere ceduto al Manchester City di Pep Guardiola nelle prossime ore.

Al momento, l’ostacolo più grande al ritorno di Dani Alves alla Juventus sono le sue richieste economiche. Dani Alves chiede un contratto biennale (e già questa richiesta non è così semplice da soddisfare visto che ha già 36 anni) da 14 milioni di euro complessivi (7 a stagione). Le sue richieste sono ritenute fuori mercato dalla Juventus che gliene darebbe massimo 4/4.5 a stagione. Il brasiliano ci sta pensando e darà presto una risposta al suo vecchio club che non ha fretta perché prima deve perfezionare la cessione di Joao Cancelo.

Joao Cancelo piace sia al Manchester City che al Psg. Al momento gli inglesi sono favoriti sui francesi perché si sono mossi prima. La Juve vuole guadagnare circa 60 milioni di euro da questa operazione di calciomercato in uscita.

Calciomercato, Dani Alves cerca lavoro: è il calciatore più vincente nella storia del calcio.

È il giocatore più vincente nella storia del calcio, avendo conquistato nel corso della sua carriera 43 trofei ufficiali: 2 Coppe del Nord-Est con il Bahia, 2 Coppe UEFA, una Supercoppa UEFA, una Coppa del Re e una Supercoppa di Spagna con il Siviglia, 6 campionati spagnoli, 4 Coppe del Re, 4 Supercoppe di Spagna, 3 UEFA Champions League, 3 Supercoppe UEFA, 3 Coppe del mondo per club FIFA con il Barcellona, un campionato italiano e una Coppa Italia con la Juventus, 2 campionati francesi, una Coppa di Francia, una Coppa di Lega francese e 2 Supercoppe di Francia con il Paris Saint-Germain, un campionato mondiale Under-20, 2 Coppe America e 2 FIFA Confederations Cup con la nazionale brasiliana.

Riconosciuto come uno dei migliori giocatori della sua generazione nel ruolo di terzino destro, è stato inserito per 5 volte nella Squadra dell’anno UEFA (2007, 2009, 2011, 2015 e 2017) e per 8 volte nel FIFA FIFPro World XI (2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 e 2018) (fonte Wikipedia).