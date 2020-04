TORINO – L’esperienza di Matthijs de Ligt con la maglia della Juventus potrebbe essere già terminata. Il suo agente, Mino Raiola, spinge per il passaggio del suo assistito al Real Madrid.

Raiola vuole da tempo fare un grande affare di calciomercato per sua stessa ammissione: “In estate ho intenzione di portare un mio grande giocatore al Real Madrid”.

Raiola ha parlato così perché sa benissimo che ci sono molti suoi assistiti che piacciono al Real Madrid, su tutti Paul Pogba e Matthijs de Ligt.

Raiola vorrebbe rimanere in buoni rapporti sia con la Juventus che con il Real Madrid e allo stesso tempo vorrebbe chiudere una delle estati più redditizie della sua carriera da super agente.

Calciomercato, De Ligt al Real Madrid e Pogba alla Juventus: il piano di Raiola.

Come riuscirci? Convincendo la Juventus a cedere De Ligt al Real Madrid ed a reinvestire i soldi incassati per acquistare Paul Pogba (che il Manchester United vuole cedere…).

Zidane li vorrebbe entrambi al Real Madrid ma sa benissimo che non è possibile. La Juve non venderebbe mai De Ligt se non per acquistare appunto Pogba. Il gioco deve valere la candela, la cessione di De Ligt deve portare all’arrivo di un altro campione.

Poi Zidane è anche consapevole del fatto che in questo momento al Real serve più un difensore che un centrocampista perché Sergio Ramos, che è il suo leader difensivo, è in scadenza nel 2021 e ha già 34 anni…