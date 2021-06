Il calciomercato della Juventus è ancora in fase di decollo, ma le prime scelte sono già arrivate. Su tutti è il caso di Depay che dal ritiro olandese di Euro 2020 ha sciolto ogni dubbio sul suo futuro. “Sono in trattativa da tempo con il Barcellona, tutti sanno che mi piacerebbe giocare per Koeman” ha spiegato l’attaccante che si sta svincolando dal Lione. Scartata quindi la Juventus che aveva provato a inserirsi in un momento di stallo della trattativa tra Depay e i blaugrana.

Calciomercato Juventus, Locatelli e Pjanic

I bianconeri, che ieri hanno ufficializzato il rinnovo del prestito dall’Atletico Madrid di Morata dovranno virare su altri nomi per infoltire il reparto offensivo. Tutto in attesa che Cristiano Ronaldo sciolga le riserve sul proprio futuro. Intanto però la Juve non sta a guardare e prova a portare avanti la trattativa con il Sassuolo per Locatelli. All’interno dell’operazione potrebbe entrare anche il cartellino di Dragusin, ma qualora saltasse tutto, Cherubini sta provando a cautelarsi con un piano B che porterebbe a Sandro Tonali.

Il centrocampista attende novità sul fronte Milan-Brescia per il riscatto. Dall’entourage del giocatore filtra che servirà ancora del tempo, ma il ragazzo avrebbe ribadito a Maldini la volontà di restare nella squadra di Pioli, rispedendo al mittente le offerte che proveranno a inserirsi tra lui e il Milan. Intanto Pjanic rivuole la Juve.

Juventus, salta anche De Paul

Praticamente tutto definito, invece, tra Buffon e il Parma con l’ex Juve che firmerà un biennale: un ritorno alle origini come annunciato dallo stesso portiere 43enne, che ha ancora voglia di essere protagonista e che avrebbe preferito il club emiliano ad altri. Tra gli affari in dirittura d’arrivo c’è anche quello tra Atletico Madrid e Udinese per De Paul, che era un altro obiettivo dei bianconeri.