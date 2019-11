TORINO – La Juventus vuole Donnarumma. Questo non è un mistero. Lo vuole da diversi anni solo che l’ultima volta venne beffata dall’offerta monstre dei rossoneri che rinnovarono il contratto di Donnarumma fino al 2021 offrendogli uno stipendio da sei milioni di euro netti a stagione (più uno al fratello acquistato come terzo portiere dei rossoneri). Ma era un altro Milan, con altre ambizioni.

Adesso i rossoneri sono lontanissimi dalla zona Champions e fanno fatica a tenere in rosa un calciatore con questo stipendio. Così sembra quasi impossibile un altro rinnovo di Donnarumma con il Milan. I bianconeri lo sanno e stanno cercando di fare di tutto per acquistarlo prima della scadenza del suo contratto. La Juve potrebbe strapparlo al Milan offrendo un generoso cash più i cartellini di Demiral e Rugani, due difensori di cui i rossoneri avrebbero bisogno.

Allo stesso tempo, la Juventus deve decidere se puntare su Donnarumma o se iniziare a trattare il rinnovo del contratto di Szczesny. Anche il portiere polacco, così come Donnarumma, è in scadenza nel 2021. Uno dei due sarebbe di troppo in bianconero.