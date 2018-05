ROMA – Il Bayern Monaco è sulle tracce di Paulo Dybala. Secondo quanto riferisce la Bild, il club bavarese starebbe pensando all’attaccante argentino come possibile sostituto di Robert Lewandowski che sembra destinato a lasciare Monaco di Baviera in estate.

Per strappare la Joya alla Juventus, il Bayern sarebbe pronto a staccare un assegno da 100 milioni di euro. Sul numero 10 della Juventus ci sono anche Barcellona, Atletico Madrid e Manchester United.

Altro aspetto da non sottovalutare è anche il possibile addio alla Juve di Massimiliano Allegri. Il cambio di panchina, unito all’arrivo di qualche giovane giocatore e all’addio di Gigi Buffon, potrebbero indurre la società a dare una scossa importante alla rosa.

A rivoluzionarla, quindi, magari facendo cassa con cessioni eccellenti come quelle ipotizzabili di Alex Sandro e Mandzukic, oltre che a Dybala, e inserendo giocatori di livello nei ruoli chiave, ad esempio Milinkovic-Savic ed Emre Can in mezzo al campo.