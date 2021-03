Calciomercato Juventus, Dybala e l’indizio social delle tre X di Amsterdam: arriva il commento di Tagliafico… In assenza del campionato, per gli impegni delle Nazionali, non passano inosservati gli indizi social pubblicati dai calciatori.

Nel suo ultimo post di Instagram, Dybala ha pubblicato XXX (le tre X che sono il simbolo di Amsterdam). Il suo gesto non è passato inosservato ed un calciatore dell’Ajax ha voluto postare un commento sotto al post Instagram di Dybala.

Calciomercato Juventus, Tagliafico tifa per il trasferimento di Dybala all’Ajax

Tagliafico ha una certa confidenza con l’attaccante della Juventus perché è un suo compagno di Nazionale nell’Argentina. Tagliafico gioca nell’Ajax quindi ha invitato Dybala a raggiungerlo ad Amsterdam.

Il passaggio dell’argentino all’Ajax sembra molto difficile perché di solito i lancieri non fanno investimenti di questo tipo ma potrebbe veramente lasciare la Juve a fine campionato.

Calciomercato Juventus, le destinazioni probabili per Dybala sono la Premier League Inglese e la Liga Spagnola

Infatti l’attaccante è finito ai margini del progetto tecnico bianconero e per lui non sembra esserci un grande futuro visto che Pirlo è stato confermato come allenatore della Juve anche per la prossima stagione.

Dybala non rientra nei piani di Pirlo e per questo motivo la Juve dovrebbe cederlo al termine del campionato. Dove? L’attaccante argentino ha mercato sia in Spagna che in Inghilterra. Nelle prossime settimane, si deciderà il suo futuro calcistico.