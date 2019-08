TORINO – Paulo Dybala vorrebbe rimanere alla Juventus. Anche ieri ha mostrato di avere grandi motivazioni segnando il bellissimo gol che ha deciso la partita amichevole contro la Triestina. Dybala non vuole lasciare la Juve durante questo calciomercato ma se proprio deve farlo vuole che questo trasferimento in un altro club lo soddisfi pienamente.

Per questo motivo ha rifiutato categoricamente il trasferimento al Manchester United, facendo saltare il passaggio di Lukaku alla Juventus, e non è intenzionato ad accettare lo scambio con Icardi per approdare all’Inter. Se deve partire, l’argentino vuole scegliere la sua prossima squadra senza imposizioni del club.

Lo staff di Dybala ha iniziato le trattative con il Psg che è un club gradito all’attaccante della Nazionale Argentina. Nell’immaginario del club francese, Dybala è il nome giusto per il dopo Neymar. Il Psg sogna una coppia da sogno con Edinson Cavani.

In questo modo i francesi avrebbero due attaccanti che in passato hanno giocato nel Palermo. Cavani ha segnato moltissimi gol facendo sempre bene a Parigi e avrebbe indicato in Dybala il suo partner d’attacco ideale.

Ma prima di comprare Dybala, il Psg deve risolvere la grana Neymar. Il Psg non riesce a trovare una intesa con il Barcellona per il ritorno di Neymar in blaugrana. Il Psg aveva chiesto cento milioni di euro più i cartellini di Arturo Vidal e Philippe Coutinho ma il cileno vuole rimanere a Barcellona ed il brasiliano ha preferito trasferirsi al Bayern Monaco in Germania.

Resta aperta la trattativa per il trasferimento di Neymar al Real Madrid ma in questo momento non c’è intesa tra i due club perché Leonardo ha chiesto cento milioni di euro più i cartellini di Varane e Vinicius jr mentre i blancos vorrebbero inserire nella trattativa Gareth Bale. Parti lontane ma c’è comunque margine di manovra.