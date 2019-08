PARIGI – Il Psg bussa alla porta della Juventus. Dopo aver chiesto Mauro Icardi all’Inter, i francesi hanno chiesto Paulo Dybala, Blaise Matuidi ed Emre Can alla Juventus. I francesi hanno molti soldi da investire sul calciomercato dopo aver ceduto Neymar jr al Barcellona di Lionel Messi, Luis Suarez ed Antoine Griezmann.

Lo stesso Pavel Nedved ha confermato che Dybala è sul calciomercato. Ecco le dichiarazioni rilasciate dal dirigente della Juventus a margine dei sorteggi di Champions League: “Finché il mercato è aperto si lavora a entrate ed uscite – dice a Sky -. Può succedere qualsiasi cosa. Icardi? Si lavora sui nostri giocatori, tutti hanno bisogno di far entrate ed uscite. Noi siamo una di quelle”.

“Parlo anche della Champions League, non solamente di calciomercato. L’Atletico lo conosciamo: difficilmente prende gol e sarà una partita tosta, come sempre contro il Cholo Simeone. Il Bayer Leverkusen è una squadra difficile soprattutto in trasfertta. La Lokomotiv ha giocatori importanti ed è una trasferta lunghissima. Siamo la squadra che vuole passare il turno vincendo il girone anche se rispettiamo al massimo questo gruppo”.

Dybala si sta convincendo del fatto che la sua esperienza con la maglia della Juventus sta per terminare. Maurizio Sarri gli ha lanciato un messaggio piuttosto chiaro sbattendolo in panchina nell’esordio in campionato e preferendogli anche Gonzalo Higuain. Dybala ha capito che deve cambiare aria ma deciderà lui la sua prossima destinazione, senza imposizioni.

Per questo motivo, Dybala ha rifiutato il trasferimento al Manchester United, facendo saltare lo scambio con Romelu Lukaku (poi finito all’Inter), e all’Inter. Dybala non vuole restare in Italia per rispetto nei confronti dei tifosi della Juventus. L’attaccante argentino sta prendendo seriamente in considerazione il trasferimento al Psg, club ricchissimo con ambizioni sia in patria che in Champions League.