ROMA – La Juventus non vuole più vendere Paulo Dybala. Stando ai rumors di calciomercato, l’attaccante argentino resterebbe a Torino per decisione dello stesso club bianconero, che nelle ultime ore si sarebbe convinto a non cederlo. Sfumerebbe quindi il possibile colpo, per 70 milioni di euro, del Tottenham.

La decisione della Juve sarebbe arrivata per la mancanza di un suo sostituto (dopo che Lukaku è stato acquistato dall’Inter). Ora le possibilità per Dybala sono quella di restare alla Juventus o andare all’Inter in cambio di Icardi (ipotesi che però non piace ai bianconeri). C’è anche lo scenario di una cessione al Psg. Anche in quel caso però la Juve non avrebbe un sostituto di Dybala.

In tutto questo c’è anche da risolvere la situazione legata a Mario Mandzukic. Più avanza il tempo – oggi chiude il mercato Inglese – più sembra complicato il trasferimento in Inghilterra del croato, che avrebbe liberato un posto in attacco per la rosa a disposizione di Sarri. Le ore a disposizione per chiudere la trattativa sono sempre meno e difficilmente si riuscirà a trovare una soluzione all’ultimo. (fonte SKY SPORT – GIANLUCA DI MARZIO)