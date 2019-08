MANCHESTER – Paulo Dybala si sente scaricato dalla Juventus e costretto a trasferirsi al Manchester United per fare un favore al club che lo sta silurando senza troppi giri di parole. Per questo, l’attaccante argentino è disposto ad accettare questo trasferimento solamente alle sue condizioni, ovvero sparando alto. Del tipo, volete che vado via e mi usate per arrivare a Lukaku? Benissimo, ma il tutto si farà alle mie condizioni.

Calciomercato, Dybala non fa sconti e chiede allo United 350mila sterline a settimana.

Uno stipendio monstre di 350mila sterline la settimana per dire sì. E’ quello che, stando al britannico ‘Sun’, Paulo Dybala avrebbe chiesto al Manchester United per accettare il trasferimento all’Old Trafford, nell’operazione di calciomercato che porterà Romelo Lukaku a Torino.

Se venisse accettato, lo stipendio dell’argentino (20 milioni di euro netti a stagione) sarebbe superiore anche a quello di Paul Pogba (300 mila sterlina a settimana che fanno circa 17 milioni di euro l’anno).

Nello scambio Dybala-Lukaku, scrive ancora il ‘Sun’, la Juventus avrebbe offerto anche il cartellino di Mario Mandzukic. In ogni caso, il tecnico dello United, Ole Gunnar Solskjaer, vuole che il futuro di Lukaku sia risolto questa settimana per avere anche il tempo di trovare un sostituto in attacco (il mercato inglese chiude l’8 agosto).

Paulo Dybala sarebbe il calciatore ideale per il tipo di gioco che sviluppa il Manchester United ma gli inglesi avevano messo in preventivo di pagarlo la metà. Lo United gli aveva offerto uno stipendio da dieci milioni netti a stagione. I Red Devils non si sarebbero mai aspettati una richiesta pari al doppio. Dybala vuole venti milioni di euro per diventare il calciatore più pagato del club (lo sarebbe in ogni caso perché Pogba sarebbe prossimo al trasferimento al Real Madrid di Zinedine Zidane) (fonte Ansa).