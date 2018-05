LIVERPOOL – Il passaggio di Emre Can dal Liverpool alla Juventus sarà ufficiale dopo la finale di Champions League tra i Reds e Real Madrid. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Ad affermarlo il tabloid inglese The Guardian, che dà per concluso il passaggio del centrocampista in bianconero:

Can ha scelto la Juventus con cui firmerà un contratto quinquennale, diventando il primo acquisto del mercato estivo di Marotta.