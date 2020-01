TORINO – Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2020, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emre Can per un corrispettivo di € 1 milione pagabile nell’esercizio 2019/2020.

Il contratto prevede, inoltre, l’obbligo per il Borussia Dortmund di acquisire il calciatore a titolo definitivo qualora vengano raggiunti determinati obiettivi sportivi nel corso dell’esercizio 2019/2020. Il corrispettivo della cessione a titolo definitivo è fissato a 25 milioni, pagabili in tre esercizi.

Calciomercato Juventus, i bianconeri salutano Emre Can con questo comunicato.

Un centrocampista completo, forte nei contrasti e sotto porta, capace di giocare in mezzo al campo così come anche in difesa.

Sono in tutto 37 le partite disputate da Emre Can in campionato con la Signora, con 4 reti segnate, cui aggiungere due apparizioni in Coppa Italia e sei in Champions League.

Nella stagione 2018/2019 è andato in gol contro Chievo e Udinese (con i friulani su rigore) all’Allianz Stadium e Sassuolo e Napoli in trasferta. Ha esordito con la casacca della Juventus il 18 agosto 2018, in occasione della vittoria allo stadio Bentegodi di Verona per 3-2 sul campo del Chievo.

L’ultimo match ufficiale risale allo scorso 6 gennaio, il poker contro il Cagliari, mentre, tra le più belle partite disputate c’è quella del 12 marzo 2019 a Torino contro l’Atletico Madrid (fonte, il sito internet ufficiale della Juventus).