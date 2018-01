CALCIOMERCATO JUVENTUS – E’ vicina la fumata bianca per Emre Can. L’ex calciatore del Bayern Monaco, avrebbe deciso di non rinnovare il contratto con il Liverpool per trasferirsi a parametro zero, e così ottenere un ingaggio molto importante, alla Juventus al termine della stagione.

L’acquisto di Emre Can dovrebbe essere ufficializzato a febbraio ma il calciatore potrà vestire la maglia bianconera solamente da luglio. Per l’ex Bayern Monaco è pronto un quinquennale con ingaggio da 5 milioni più bonus: nella mediana bianconera sarà il più pagato.

Juventus al lavoro per Kevin Strootman. Il calciatore olandese dovrebbe lasciare la Roma al termine della stagione, ma non è da escludere che possa partire anche a gennaio.

Il calciatore olandese piace molto al Liverpool, che sarebbe pronto a mettere sul piatto 45mln di euro per la Roma, ma la Juventus punta a strappare il sì del calciatore per poi trovare un accordo con i giallorossi. Sono due strategie diverse e solamente il calciomercato ci farà sapere chi la spunterà tra Reds e bianconeri.