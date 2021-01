Calciomercato Juventus, Giroud in pole come vice Morata. Pellé, Milik e Llorente restano in corsa (foto Ansa)

Calciomercato Juventus, è caccia al vice Morata. Come riportato da Sport Mediaset, Giroud sarebbe favorito su Pellé, Llorente e Milik.

In realtà sono tutti profili di calciomercato che piacciono alla Juventus ma Giroud ha maggiore peso a livello internazionale.

Il francese sta disputando un’ottima stagione con 9 gol in 15 partite ma per il Chelsea è solamente un attaccante di scorta.

Calciomercato Juventus, Giroud da qui a fine stagione: stipendio abbordabile per i bianconeri

In passato, Lazio e Inter hanno provato a portare in Italia Giroud ma alla fine non se la sono sentita di accordare uno stipendio alto ad un over 30.

Giroud ha 34 anni e percepisce uno stipendio da quasi 6 milioni di sterline all’anno. Cifra decisamente alta per il campionato italiano.

Ma la Juve lo prenderebbe in prestito solamente per mezza stagione e quindi dovrebbe pagare sostanzialmente la metà dello stipendio. Per questo sarebbe un affare.

Calciomercato Juve: Pellé, Milik e Llorente restano in corsa

Ovviamente la Juventus non può pensare unicamente a Giroud. Qualora la trattativa con il francese non dovesse andare a buon fine, i bianconeri dovrebbero avere un piano B (per usare un termine caro a Capello…).

Ma la Juve non ha solamente un piano B, ma anche un piano C e un piano D. Sono tanti i calciatori in corsa per il ruolo di vice Morata perché Pirlo pretende un sostituto per lo spagnolo.

Gli altri profili sondati, piacciono in eguale misura a Pirlo. Si tratta di Llorente, chiuso al Napoli, di Pellé, pronto a tornare in Italia dopo la ricca esperienza cinese, e di Milik, praticamente fuori rosa al Napoli (fonte Sport Mediaset).